Milano, volevano instaurare nuovo ordine mondiale nazi-fascista: misure per quattro 20enni (Di giovedì 1 luglio 2021) Gli agenti della Digos della Questura di Milano, coordinati dal capo della Sezione Distrettuale Antiterrorismo della Procura Alberto Nobili e da Enrico Pavone, hanno eseguito a Milano e Trieste quattro misure restrittive della libertà personale, dell'obbligo di dimora con contestuale obbligo di presentazione giornaliera presso un Ufficio di Polizia, a carico di quattro cittadini italiani. L'inchiesta condotta dai poliziotti della Digos milanese ha permesso di individuare e disarticolare un'organizzazione clandestina, denominata Ar- Avanguardia Rivoluzionaria, composta da giovanissimi che, ispirandosi ai ...

