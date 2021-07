Milano: Bonomi, 'Città Salute nel 2025, ex aree Falck bonificate al 40%' (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - La bonifica delle aree ex Falck "è stata completata e certificata per circa il 40% dell'intera superficie territoriale, che è pari complessivamente circa 1,5 milioni di metri quadrati". Lo ha spiegato l'ad di MilanoSesto, Giuseppe Bonomi, che ha fatto il punto sul progetto di rigenerazione urbana a margine dell'assemblea di Assolombarda, che quest'anno si è tenuta proprio negli spazi dell'ex acciaieria a Sesto San Giovanni. Lunedì prossimo, in particolare, parte un cantiere importate, che è quello di una delle prime opere pubbliche a servizio della riqualificazione dell'area ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021), 1 lug. (Adnkronos) - La bonifica delleex"è stata completata e certificata per circa il 40% dell'intera superficie territoriale, che è pari complessivamente circa 1,5 milioni di metri quadrati". Lo ha spiegato l'ad diSesto, Giuseppe, che ha fatto il punto sul progetto di rigenerazione urbana a margine dell'assemblea di Assolombarda, che quest'anno si è tenuta proprio negli spazi dell'ex acciaieria a Sesto San Giovanni. Lunedì prossimo, in particolare, parte un cantiere importate, che è quello di una delle prime opere pubbliche a servizio della riqualificazione dell'area ...

Advertising

TV7Benevento : Milano: Bonomi, 'Città Salute nel 2025, ex aree Falck bonificate al 40%'... - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Nuovo stadio, MilanoSesto si sfila: «Progetto abbandonato»: Se ci dovesse essere un nuovo stadio pe… - paolomadron : RT @Tag43_ita: Un esposto presentato a gennaio in Procura riporta sotto i riflettori la gestione di Nolostand, la controllata del gruppo fi… - Tag43_ita : Un esposto presentato a gennaio in Procura riporta sotto i riflettori la gestione di Nolostand, la controllata del… -