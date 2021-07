Milano: Assolombarda, 'lavoriamo insieme per centro Rai, Tub e Olimpiadi' (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - La collaborazione virtuosa tra pubblico e privato a Milano, ad esempio in Arexpo con Mind, deve essere replicata anche in futuro, secondo il presidente di Assolombarda Alessandro Spada. "lavoriamo insieme, cari sindaci, caro presidente della Regione, perché non ci siano tentennamenti su partite importanti per il futuro di questa città", dice in assemblea. I punti chiave sono "il nuovo centro di produzione Rai, che qui può contare su storiche competenze e professionalità; la sede del Tribunale Unificato dei Brevetti dell'Unione europea, sulla quale chiedo il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021), 1 lug. (Adnkronos) - La collaborazione virtuosa tra pubblico e privato a, ad esempio in Arexpo con Mind, deve essere replicata anche in futuro, secondo il presidente diAlessandro Spada. ", cari sindaci, caro presidente della Regione, perché non ci siano tentennamenti su partite importanti per il futuro di questa città", dice in assemblea. I punti chiave sono "il nuovodi produzione Rai, che qui può contare su storiche competenze e professionalità; la sede del Tribunale Unificato dei Brevetti dell'Unione europea, sulla quale chiedo il ...

