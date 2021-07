Milan, rabbia dei tifosi contro Donnarumma: “Cambia la bio sui social” (Di giovedì 1 luglio 2021) Gianluigi "Gigio" Donnarumma si definisce ancora un calciatore del Milan sui suoi profili social. La cosa non va giù ai tifosi rossoneri Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 luglio 2021) Gianluigi "Gigio"si definisce ancora un calciatore delsui suoi profili. La cosa non va giù airossoneri

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, rabbia dei tifosi contro @gigiodonna1: 'Cambia la bio sui #social' - #Calciomercato #ACMilan #Milan… - trivilinolori : @MarSnaaaa @sandralilamaya @JonasParanhos @macho_morandi Non è la rabbia, gli ultmi 3 numero 10 del Milan sono stat… - Mora20La : Non avrei mai pensato di dirlo, ma leggere Donnarumma e Milan nella stessa frase mi provoca fastidio e nausea, né r… - manoACM1899 : @sognorossonero Eh si è cosi, a me fa rabbia perché purtroppo l’utente medio è ignorante e va dietro a certe cazzat… - 90Valla : RT @edohermano: Poteva mancare la mia sul momento del Milan? Assolutamente sì. Ma l'ho detta lo stesso. Grazie @rudygalet per l'intervista.… -