Milan, in programma amichevole con il Nizza: ecco data e luogo (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Milan disputerà una partita amichevole contro il Nizza: ecco data e ora della partita contro il club francese Secondo quanto raccolto dalla redazione di Milannews24, il Milan disputerà una partita amichevole contro il Nizza. La gara avrà luogo all’Allianz Riviera di Nizza e si disputerà il 31 luglio. Nei prossimi giorni verrà invece comunicato il programma integrale delle amichevoli pre-campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Ildisputerà una partitacontro ile ora della partita contro il club francese Secondo quanto raccolto dalla redazione dinews24, ildisputerà una partitacontro il. La gara avràall’Allianz Riviera die si disputerà il 31 luglio. Nei prossimi giorni verrà invece comunicato ilintegrale delle amichevoli pre-campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : MN24 – #Milan, in programma amichevole con il Nizza: ecco data e luogo #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - gilnar76 : Euro 2020, la UEFA conferma Wembley: «Le partite si svolgeranno come da programma» #Acmilan #Milan #Seriea… - ninoBertolino : RT @MilanPress_it: Che spese per il Milan. E c'è già in programma il prossimo acquisto - MilanPress_it : Che spese per il Milan. E c'è già in programma il prossimo acquisto - dgdominiocell : Per partecipare a questo programma, registrati ora: -