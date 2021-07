Milan | il 31 luglio amichevole contro il Nizza all’Allianz Riviera

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 luglio 2021) La stagione calcistica 2021/2022 inizia a scaldare i motori in vista dell’inizio del campionato di Serie A, in programma il prossimo 22 agosto. Il, in questi minuti, ha ufficializzato la sua primastagionale, che disputeranno il 31ilallo stadio Allianz Rivera. Nei prossimi giorni i rossoneri comunicheranno l’intero programma delle amichevoli estive. SportFace.