Migranti, la video-denuncia di Sea Watch: “La cosiddetta ‘guardia costiera’ libica spara ai barconi da una motovedetta regalata dall’Italia” (Di giovedì 1 luglio 2021) Prima gli spari, poi i ripetuti tentativi di speronamento, infine, addirittura, il lancio di oggetti. La ong Sea Watch ha diffuso un video che mostra il comportamento della cosiddetta guardia costiera libica nei confronti dei barconi di Migranti. In zona Sar maltese, un’imbarcazione ha preso di mira un barcone, inseguendolo e mettendo seriamente a rischio la vita delle persone a bordo. Nel video si sentono anche le comunicazioni via radio con cui i membri della Sea Watch chiedono ai libici di fermarsi. Secondo quanto riferisce la ong tedesca, le 63 persone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Prima gli spari, poi i ripetuti tentativi di speronamento, infine, addirittura, il lancio di oggetti. La ong Seaha diffuso unche mostra il comportamento dellaguardia costieranei confronti deidi. In zona Sar maltese, un’imbarcazione ha preso di mira un barcone, inseguendolo e mettendo seriamente a rischio la vita delle persone a bordo. Nelsi sentono anche le comunicazioni via radio con cui i membri della Seachiedono ai libici di fermarsi. Secondo quanto riferisce la ong tedesca, le 63 persone ...

