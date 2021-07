Micro-pene all' uncinetto per bimbe che si sentono maschi | quanto costano e come si applicano | l' ultima follia gender

(Di giovedì 1 luglio 2021) Al giorno d'oggi può anche capitare che un genitori acquisti un "finto" per sua figlia. Perché? Per farla vivere nel corpo di unetto. La surreale vicenda arriva dal Regno Unito, a denunciarla è Debbie Hayton, insegnante trasn. La Hayton insegna scienze ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni in una scuola dell'Inghilterra Centrale. E, conoscendo bene quel tipo di ambiente, più di una volta ha criticato dall'interno le imposizioni e le storture della cultura: sostiene infatti che i trans possano essere perfettamente inclusi nella società senza compromettere i diritti altrui. E ...

Nella fiera dell'assurdo, tutto è possibile. Anche che un genitore si prenda la briga di comprare unfinto per la propria figlioletta per farla "vivere" nel corpo di un maschietto. A denunciare quanto sta accadendo ormai da mesi è Debbie Hayton , una insegnante britannica transgender .