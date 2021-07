Michetti | Giunta civica o politica? Interessano i profili

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – “totalmenteo anche? A me, che siano civici o siano politici l’importante che io abbia dei fuoriclasse perché purtroppo le partite di calcio si vincono con i migliori. Il Sindaco si deve fare piccolo piccolo e fare l’allenatore e fare in modo che gli altri diano il massimo.” “Se io ho la Matone che nei servizi sociali ha una competenza vastissima e conosce la macchina amministrativa perchè ha fatto il capo di Gabinetto e legislativo in diversi dicasteri. E’ chiaro che se ho un bomber da 30 goal il prossimo anno lo devo mettere nelle condizioni migliori ...

Il 4 maggio del 2004 lafece una delibera in cui affidava all'impresa Astaldi in projet ... oltre all'ex ministro dell'economia, saranno la Raggi, Calenda,e Berdini. Non è qui il caso ...Poi approda a Palazzo Marino, come assessore al Turismo nelladi Letizia Moratti. Nel ... A partire dalle prossime amministrative , con Enricoa Roma per rilanciare una città che Morelli ...A Roma si fa campagna elettorale, ma senza dare troppo nell'occhio. Sembra un controsenso ma è parte di una strategia: evitare scontri diretti ...La Lega Calabria annuncia anche che al termine dell'incontro è prevista una degustazione di prodotti tipici calabresi giunti direttamente dalla regione ...