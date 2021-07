Meteo Toscana: codice giallo per temporali forti sull’Appennino, fino alle 18 del 2 luglio (Di giovedì 1 luglio 2021) La Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo che interessa tutta la dorsale dell’Appennino tosco-emiliano e che avrà validità dalle 12 alle 18 di domani, venerdì 2 luglio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 luglio 2021) La Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso unche interessa tutta la dorsale dell’Appennino tosco-emiliano e che avrà validità d1218 di domani, venerdì 2L'articolo proviene da Firenze Post.

