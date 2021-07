METEO Italia al 16 luglio: sempre e solo CALDO d’Africa (Di giovedì 1 luglio 2021) METEO Lungo Termine POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI Nei prossimi giorni avremo una leggera contrazione delle temperature un po’ su tutte le regioni, ma chi spera in un cambiamento METEO climatico definitivo rimarrà deluso. I modelli matematici continuano a mostrarci scenari decisamente estivi, fin troppo verrebbe da dire. L’Anticiclone Africano, il protagonista indiscusso delle ultime settimane, non sembra avere la minima intenzione di arretrare di un centimetro. Avremo solamente qualche lieve contrazione, peraltro da confermare nel corso dei prossimi giorni. Quel che si evince dall’analisi modellistica è la persistenza di ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 1 luglio 2021)Lungo Termine POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Nei prossimi giorni avremo una leggera contrazione delle temperature un po’ su tutte le regioni, ma chi spera in un cambiamentoclimatico definitivo rimarrà deluso. I modelli matematici continuano a mostrarci scenari decisamente estivi, fin troppo verrebbe da dire. L’Anticiclone Africano, il protagonista indiscusso delle ultime settimane, non sembra avere la minima intenzione di arretrare di un centimetro. Avremo solamente qualche lieve contrazione, peraltro da confermare nel corso dei prossimi giorni. Quel che si evince dall’analisi modellistica è la persistenza di ...

