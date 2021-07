Messi svincolato | arriva la clamorosa offerta di una squadra

(Di giovedì 1 luglio 2021) Leoè ufficialmentedal Barcellona . Se Laporta si è comunque detto tranquillo e fiducioso per il rinnovo del contratto , una pericolosa concorrente ha deciso di farsi avanti per il ...

E DONNARUMMA, ACCORDI TROVATI - La Pulce argentina ha già in realtà trovato l'intesa su tutto ... che però è ufficialmentedopo la fine del suo storico rapporto con il Real Madrid. Fra ...Leoè ufficialmentedal Barcellona . Se Laporta si è comunque detto tranquillo e fiducioso per il rinnovo del contratto , una pericolosa concorrente ha deciso di farsi avanti per il ...Lo scoccare della mezzanotte tra giovedì 30 luglio e venerdì 1 luglio ha sancito il termine dei contratti di Gigio Donnarumma e Lionel Messi rispettivamente con Milan e Barcellona. Se il futuro della ...Lionel Messi è da oggi un giocatore svincolato: in attesa del possibile rinnovo con il Barcellona, un segnale di quanto siano cambiati i tempi (di Sandro Dall’Agnol) – Chi l’avrebbe mai immaginato arr ...