Messi, primo giorno da svincolato: come cambiano i tempi… (Di giovedì 1 luglio 2021) Lionel Messi è da oggi un giocatore svincolato: in attesa del possibile rinnovo con il Barcellona, un segnale di quanto siano cambiati i tempi Chi l'avrebbe mai immaginato arrivasse il giorno in cui Lionel Andres Messi Cuccittini si sarebbe ritrovato ufficialmente un giocatore svincolato? come una qualunque vecchia gloria in odore di prepensionamento o un qualunque mediocre terzinaccio di provincia che fatica a strappare la fiducia di allenatori e società. Invece qui si tratta del miglior calciatore del mondo, o giù di lì, da almeno quindici anni e indubbiamente tra i migliori cinque ...

