Messi è ufficialmente svincolato | ma il Barcellona è pronto ad annunciare il rinnovo

(Di giovedì 1 luglio 2021)non è più un giocatore del. A mezzanotte il suo contratto è scaduto, e la Pulce, da oggi, potrebbe firmare con qualsiasi altra squadra. Ilnon è ancora arrivato, ma dovrebbe farlo a breve. Il fuoriclasse argentino è impegnato in Copa America, ora è concentrato solo su quello. Il presidente blaugrana Laporta ha lavorato l’intera stagione per trovare un accordo con il suo giocatore più rappresentativo. In Spagna sono sicuri:rinnoverà col il, è solo questione di tempo. C’è chi èa scommettere che ilverrà annunciato ...

GoalItalia : Scocca la mezzanotte dell'1 luglio: Lionel Messi è ufficialmente svincolato ???? - GoalItalia : Messi è ufficialmente svincolato ?? La storia col Barcellona è davvero finita? ?? - tizianossong : RT @perchetendenza: #Messi: Perché è ufficialmente svincolato dopo che nella notte è scaduto il suo contratto con il Barcellona https://t.c… - acttco : RT @TuteLazio_V2: #Messi è ufficialmente senza squadra! Quale sarà la sua prossima destinazione? Piccolo indizio: - mirkocalemme : #Messi è ufficialmente libero e l'accordo per il nuovo contratto col #Barça non c'è ancora. La trattativa va avanti… -

Commenta per primo Da oggi Leoun giocatore svincolato, anche se è atteso per i prossimi giorni il rinnovo con il Barcellona . Sono molti i club che con questa situazione hanno generato ironia sui social, per ...Da oggi, 1 luglio 2021, Lionelsenza contratto. Un'occasione per la pagina ufficiale della Lega Nazionale Professionisti B di ricordare al Como quanto sarebbe bello vedere il campione argentino in Italia.Hanno fatto il giro del mondo le immagini della popolare trasmissione televisiva spagnola El Chiringuito TV che ha scelto un modo particolare, quasi ...Messi non è più un giocatore del Barcellona. A mezzanotte il suo contratto è scaduto, e la Pulce, da oggi, potrebbe firmare con qualsiasi altra squadra. Il rinnovo non è ancora arrivato, ma dovrebbe f ...