Messi al Como, la Lega B ironizza: «Non è mai troppo tardi» – FOTO

Lionel Messi da oggi è svincolato dal Barcellona: la Lega B ci scherza riproponendolo al Como tirando in ballo un aneddoto di inizio carriera – FOTO

Da mezzanotte Lionel Messi è il disoccupato più ambito nel calcio. Il suo contratto con il Barcellona, infatti, è scaduto ma al momento il presidente Laporta si professa tranquillo e si vocifera di un accordo già trovato tra le parti.

La Lega B tira in ballo una vecchia storia, mai confermata, di un provino di Messi al Como: secondo la leggenda metropolitana, l'argentino venne scartato dal club quest'anno ...

