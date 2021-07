Mercato italiano - Nuovi segnali negativi: a giugno immatricolazioni in calo del 13,3% sul 2019 (Di giovedì 1 luglio 2021) A giugno, il Mercato italiano dell'auto non è riuscito a risollevarsi, rimanendo ancora al di sotto dei livelli pre-Covid. Con 149.438 immatricolazioni, il calo rispetto al 2019 (quando erano state consegnate 172.300 unità) è del 13,3%, anche per via di diversi fattori, come l'esaurirsi degli incentivi e la crisi dei chip. Il primo semestre di quest'anno si è così chiuso con una perdita di volumi pari a 200 mila unità rispetto ai primi sei mesi del 2019 (con 884.750 immatricolazioni complessive). Leggi su quattroruote (Di giovedì 1 luglio 2021) A, ildell'auto non è riuscito a risollevarsi, rimanendo ancora al di sotto dei livelli pre-Covid. Con 149.438, ilrispetto al(quando erano state consegnate 172.300 unità) è del 13,3%, anche per via di diversi fattori, come l'esaurirsi degli incentivi e la crisi dei chip. Il primo semestre di quest'anno si è così chiuso con una perdita di volumi pari a 200 mila unità rispetto ai primi sei mesi del(con 884.750complessive).

