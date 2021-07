Mercato auto Italia | -13 | 3% a giugno Semestre al di sotto dei livelli pre-Covid

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ancora un segno meno davanti al numero di immatricolazioni dell’ultimo mese. I dati del Ministero dei Trasporti mostrano tra2021 e2019 (non avrebbe senso considerare2020, in pieno) un calo del 13,3%, con 149.438 unità totali. Sull’intero, invece, il calo rispetto allo stesso periodo del 2019 è stato di 200 mila unità (-17,9%). Dati che dichiarano uno stato di salute delancora sofferente e soprattutto al didella soglia raggiunta nel periodo antecedente lo scoppio della pandemia. Tra le cause, ...

Corre ildell'a giugno 2021 ma non abbastanza da recuperare il gap sul 2019, ultimo anno di normalità pre - Covid. Immatricolate 149.438 autovetture in aumento del 12% rispetto alle 132.691 di ...... infatti, grazie ad un'amplissima diffusione dei propri strumenti di web analytics sul... risulta in frenata l'interesse verso i siti automotive ( - 14% vs +5,1%), di vendite( - 14% vs +3,...Bisogna affrettarsi perché gli incentivi auto elettriche e ibride plug-in stanno finendo. C’è tempo sino a fine settembre 2021: ecobonus in via d’esaurimento.Da gennaio a giugno 2021 sono andate perdute 200 mila vetture, circa il 17,9% rispetto al primo semestre del 2019. Nelle immatricolazioni calano diesel e benzina, crescono le elettrificate Ancora un s ...