Advertising

cronaca_news : Melegnano (Milano), moto contro camion della spazzatura: morto 27enne - davide14868 : RT @SkyTG24: Melegnano, scontro fra moto e camion nettezza urbana: morto 27enne - Giacinto_Bruno : RT @SkyTG24: Melegnano, scontro fra moto e camion nettezza urbana: morto 27enne - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Melegnano, scontro fra moto e camion nettezza urbana: morto 27enne - SkyTG24 : Melegnano, scontro fra moto e camion nettezza urbana: morto 27enne -

Ultime Notizie dalla rete : Melegnano Milano

MilanoToday.it

), moto contro camion della spazzatura: le prime ricostruzioni In stato di choc il conducente del camion. Un uomo di 55 anni, raccontaToday , 'che a causa della tragedia ...Un ragazzo di 27 anni è morto a causa delle ferite riportate in un violento incidente stradale avvenuto in viale della Repubblica, a), nella mattinata di giovedì 1° luglio. Per cause ancora da accertare, il 27enne si è schiantato con la sua moto con un'auto guidata da un 55enne: l'impatto è stato così violento che ...Moto si scontra con il camion della spazzatura. Morto un ragazzo di 27 anni. Tutto è avvenuto a Melegnano, in provincia di Milano, all’imbocco di viale Repubblica, nella zona industriale, a Ovest del ...Un ragazzo di 27 anni è morto nella mattinata di oggi, giovedì 1 luglio, a Melegnano, in provincia di Milano, dopo essersi scontrato con un camion ...