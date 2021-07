Mehmet Emin Özkan, innocente, in carcere da 25 anni, sta percorrendo il suo “miglio verde” (Di giovedì 1 luglio 2021) Mehmet Emin Özkan ha 83 anni ed è in carcere da ben 25 anni, da quando è stato condannato all’ergastolo aggravato per un crimine che non ha commesso. Gravemente ammalato, rinchiuso nel famigerato penitenziario di massima sicurezza diDiyarbak?r, in una cella di tipo D destinata ai prigionieri politici, l’anziano Özkan sta percorrendo il suo “miglio verde”. È dietro le sbarre ridotto ad una larva umana con cinque attacchi di cuore patiti, affetto da Alzheimer, da aneurisma, pressione alta, gozzo, disturbi renali e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021)ha 83ed è inda ben 25, da quando è stato condannato all’ergastolo aggravato per un crimine che non ha commesso. Gravemente ammalato, rinchiuso nel famigerato penitenziario di massima sicurezza diDiyarbak?r, in una cella di tipo D destinata ai prigionieri politici, l’anzianostail suo “”. È dietro le sbarre ridotto ad una larva umana con cinque attacchi di cuore patiti, affetto da Alzheimer, da aneurisma, pressione alta, gozzo, disturbi renali e ...

