Advertising

fisco24_info : Mediobanca: Delfin (Del Vecchio) sale al 19%: Acquistato un altro 3,5% di piazzetta Cuccia -

Ultime Notizie dalla rete : Mediobanca Delfin

Agenzia ANSA

Proseguono gli acquisti dellanel capitale di: l'holding della famiglia Del Vecchio secondo quanto comunica la stessa piazzetta Cuccia ha acquistato altri 31 milioni di azioni, pari al 3,5%, salendo così a ...Tra i no allo shopping malese, si era registrato anche quello di, la holding di Leonardo del Vecchio al 4,84% di Generali e al 15,4% di. Francesco Gaetano Caltagirone (azionista al ...Proseguono gli acquisti della Delfin nel capitale di Mediobanca: l'holding della famiglia Del Vecchio secondo quanto comunica la stessa piazzetta Cuccia ha acquistato altri 31 milioni di azioni, pari ...Generali conquista gli asset di Axa in Malesia per 262 milioni, 38 in meno rispetto a quanto preventivato inizialmente, con un impatto sulla Solvency ratio di 3,5 punti base. Uno sconto importante per ...