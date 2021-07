Mediaset strappa la Coppa Italia alla Rai. Per la Lega è un balzo del +27% di incasso

Advertising

IamCALCIO : ?? Assegnati i diritti televisivi ?? #Mediaset strappa la Coppa Italia alla #Rai - Vittoriog82 : Spiace per @RaiSport e @realvarriale. - ilcirotano : Mediaset strappa la Coppa Italia alla Rai. E la Lega si lecca i baffi - - CrisT99141640 : RT @Gazzetta_it: Mediaset strappa la Coppa Italia alla Rai. E la Lega si lecca i baffi - mapivi63 : RT @toMMilanello: ?? #Mediaset strappa alla Rai le prossime tre edizioni di #CoppaItalia e #SupercoppaItaliana. Il calcio italiano torna du… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset strappa

La Gazzetta dello Sport

La Coppa Italia sarà trasmessa su: l'assemblea della Lega Serie A in corso ha assegnato infatti i diritti tv per il prossimo triennio della Coppa Italia e della Supercoppa alla tv del biscione, che ha offerto 48,2 milioni di ...... ma Genoveva riesce a dissuaderlo e l'avvocato la. Felicia picchia la figlia dopo aver ... Ecco i Videoper rivedere le intere puntate trasmesse da Canale 5 in replica streaming . Se vi ...Superata la proposta della tv di Stato: 48,2 milioni a stagione, +27% rispetto al ciclo precedente. Così il Biscione si assicura i diritti tv della competizione (e della Supercoppa italiana) per il pr ...Anticipazioni della puntata di giovedì 1 luglio di Love is in the Air. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda? La Yildiz avrà un nuovo ...