Mediaset per la nuova domenica di Canale 5 punta su Silvia Toffanin e su un nome inedito: si tratta di una cantante (ben nota al mondo del gossip) (Di giovedì 1 luglio 2021) In questi giorni sono in corso le trattative per definire il palinsesto domenicale della prossima stagione televisiva di Canale 5. DavideMaggio.it ha dato, in anteprima, la notizia di quali saranno i volti femminili ed i programmi scelti dalla rete ammiraglia Mediaset. Nella seconda parte della domenica pomeriggio ci sarà Silvia Toffanin che avrà un’edizione festiva di Verissimo oltre a quella consolidata del sabato. La prima parte, invece, sarà affidata non ad una conduttrice, ma bensì ad una cantante: Anna Tatangelo. Il nome è noto al ... Leggi su isaechia (Di giovedì 1 luglio 2021) In questi giorni sono in corso letive per definire il palinsestole della prossima stagione televisiva di5. DavideMaggio.it ha dato, in anteprima, la notizia di quali saranno i volti femminili ed i programmi scelti dalla rete ammiraglia. Nella seconda parte dellapomeriggio ci saràche avrà un’edizione festiva di Verissimo oltre a quella consolidata del sabato. La prima parte, invece, sarà affidata non ad una conduttrice, ma bensì ad una: Anna Tatangelo. Ilè noto al ...

