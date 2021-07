Mediaset ha preso Coppa Italia e Supercoppa Italiana (Di giovedì 1 luglio 2021) Mediaset si è aggiudicata i diritti per trasmettere la Coppa Italia e la SuperCoppa Italiana per il triennio 2021-2024, strappando i diritti alla Rai. Mediaset si è aggiudicata i diritti mettendo sul piatto 48,2 milioni di euro a stagione, provocando un aumento degli introiti per la Lega, Nel precedente triennio, la Rai aveva acquisito i diritti per 35,5 milioni di euro a stagione. Alla stessa Rai restano comunque i diritti radiofonici. Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol) first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di giovedì 1 luglio 2021)si è aggiudicata i diritti per trasmettere lae la Superna per il triennio 2021-2024, strappando i diritti alla Rai.si è aggiudicata i diritti mettendo sul piatto 48,2 milioni di euro a stagione, provocando un aumento degli introiti per la Lega, Nel precedente triennio, la Rai aveva acquisito i diritti per 35,5 milioni di euro a stagione. Alla stessa Rai restano comunque i diritti radiofonici. Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol) first appeared on Ascolti Tv Blog.

