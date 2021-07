Mediaset, cambia tutto: clamorosa decisione che lascia tutti senza parole (Di giovedì 1 luglio 2021) Mediaset, cambia tutto: clamorosa decisione sulla programmazione di Canale 5, cosa accadrà nei prossimi giorni. È estate e, come ogni anno, molti dei nostri programmi preferiti sono ‘in vacanza’, in attesa di tornare a settembre. Nei mesi più caldi, però, in tv arrivano anche tantissime novità. È il caso di Mr Wrong, una nuova serie L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 1 luglio 2021)sulla programmazione di Canale 5, cosa accadrà nei prossimi giorni. È estate e, come ogni anno, molti dei nostri programmi preferiti sono ‘in vacanza’, in attesa di tornare a settembre. Nei mesi più caldi, però, in tv arrivano anche tantissime novità. È il caso di Mr Wrong, una nuova serie L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

toninopintacuda : #palinsestiMediaset aggregatori vs. editori, in un mondo che cambia con Mediaset Infinity che ridisegna l'offerta d… - giadinagrisu : RT @tempoweb: #annatatangelo e Silvia Toffanin Come cambia la domenica? Pronta la rivoluzione a #Mediaset - tempoweb : #annatatangelo e Silvia Toffanin Come cambia la domenica? Pronta la rivoluzione a #Mediaset - mirancimm : Allora direi che senza Alessia Marcuzzi possiamo direttamente chiudere Mediaset perché tanto poco cambia ormai… - ACMilan_KaKa22 : RT @sportmediaset: Nazionale, Mancini non cambia l'Italia verso il #Belgio: unico dubbio #Chiellini. #SportMediaset -