"Me ne pentirò per sempre, certe cose ti segnano": Anna Falchi, l'errore che le ha rovinato la carriera (Di giovedì 1 luglio 2021) Anna Falchi è pronta a tornare in Rai, dove condurrà Uno Weekend insieme a Beppe Convertini. Questo sarà soltanto l'antipasto di quello che la attenderà nella prossima stagione televisiva, quando sarà la padrona di casa de I Fatti Vostri sui Rai2: è stata scelta insieme a Salvo Sottile per prendere il posto di Giancarlo Magalli. Intervistata dal settimanale Oggi, la Falchi ha parlato del suo ritorno in tv e della sua carriera in generale. Ammettendo di aver fatto un errore di cui si è tanto pentita in passato, ovvero quello di aver lasciato anni fa la conduzione di Luna Park - game show cult - ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021)è pronta a tornare in Rai, dove condurrà Uno Weekend insieme a Beppe Convertini. Questo sarà soltanto l'antipasto di quello che la attenderà nella prossima stagione televisiva, quando sarà la padrona di casa de I Fatti Vostri sui Rai2: è stata scelta insieme a Salvo Sottile per prendere il posto di Giancarlo Magalli. Intervistata dal settimanale Oggi, laha parlato del suo ritorno in tv e della suain generale. Ammettendo di aver fatto undi cui si è tanto pentita in passato, ovvero quello di aver lasciato anni fa la conduzione di Luna Park - game show cult - ...

