Mazzata su benzina e diesel | prezzo mai così alto dal 2019 Effetto a valanga sulle famiglie

Mazzata in arrivo per i consumatori. Il ministero dello Sviluppo Economico, il 30 giugno, ha pubblicato il suo consueto report sul prezzo medio mensile dei carburanti. A spiccare è il notevole rincaro del costo di questi: i quali in modalità self-service si attestano a 1,625 euro al litro per la benzina e a 1,486 euro per il gasolio. Coldiretti commenta amara: "In un Paese come l'Italia dove l'85% dei trasporti commerciali avviene per strada il record dei prezzi dei carburanti ha un effetto valanga sulla spesa. Con un aumento dei costi di trasporto oltre che di quelli energetici".

Arriva la mazzata sulla benzina: cosa succede ai prezzi
Dopo aver sfondato a metà giugno la soglia di 1,6 euro, cosa che non succedeva da due anni, dal 10 giugno 2019, la benzina non arresta la sua corsa e arriva a 1,625 euro al litro.

