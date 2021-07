Martina Franca/Questa sera il vernissage della mostra personale di Giordano Santoro Nel centro storico, la galleria 1m2 ospita "Sistole e Diastole": tra istinti primordiali e visioni alchemiche (Di giovedì 1 luglio 2021) Giovedì 1° luglio alle ore 21, presso la galleria 1m² in via Gian Battista Vico 26 a Martina Franca, inaugura la mostra personale di Giordano Santoro dal titolo “Sistole e Diastole”. L’opera, una scultura in tecnica mista gesso e lattice, porta con sé il bisogno di corazzarsi mantenendosi salda nel suo centro. Si libera della gravità, rivolgendosi al cielo. Equilibrata nel peso, la sfera lascia osservarsi all’interno senza troppi misticismi o remore. I petali, aperti verso l’esterno, sono liberi. Si fanno ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 1 luglio 2021) Giovedì 1° luglio alle ore 21, presso la1m² in via Gian Battista Vico 26 a, inaugura ladidal titolo “”. L’opera, una scultura in tecnica mista gesso e lattice, porta con sé il bisogno di corazzarsi mantenendosi salda nel suo. Si liberagravità, rivolgendosi al cielo. Equilibrata nel peso, la sfera lascia osservarsi all’interno senza troppi misticismi o remore. I petali, aperti verso l’esterno, sono liberi. Si fanno ...

