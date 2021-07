Marotta: “Eriksen? Grande rispetto per l’uomo prima del calciatore. Inzaghi erede naturale di Conte” (Di giovedì 1 luglio 2021) Beppe Marotta fa il punto della situazione sull’Inter L’amministratore delegato sport dell’Inter, Beppe Marotta, ha concesso un’intervista a Dribbling Europei per Rai 2 ha avuto modo di parlare oltre della sfida tra Italia e Belgio anche della situazione dell’Inter nel giorno dell’apertura ufficiale del calciomercato. Queste le sue parole. Gli Europei l’hanno per ora privato di Eriksen, si spiega così l’inaspettato arrivo di Calhanoglu.C’è Grande rispetto per l’uomo prima del calciatore, la speranza è che ritrovi la piena efficienza di salute, ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 1 luglio 2021) Beppefa il punto della situazione sull’Inter L’amministratore delegato sport dell’Inter, Beppe, ha concesso un’intervista a Dribbling Europei per Rai 2 ha avuto modo di parlare oltre della sfida tra Italia e Belgio anche della situazione dell’Inter nel giorno dell’apertura ufficiale del calciomercato. Queste le sue parole. Gli Europei l’hanno per ora privato di, si spiega così l’inaspettato arrivo di Calhanoglu.C’èperdel, la speranza è che ritrovi la piena efficienza di salute, ...

