Marlon Brando | 17 anni dopo | il lato oscuro dell’icona

(Di giovedì 1 luglio 2021) Diciassette, il più grande attore di sempre, moriva da solo e (forse) dimenticato (almeno dalle giovani generazioni) il primo luglio 2004, a 80. Sono 17senza di lui… Era stato il primo sex symbol moderno. La prima t-shirt sudata e attillata non tagliata dallo schermo. Anzi esaltata in un mitico servizio fotografico. Era il 1951 estava girando Un tram chiamato desiderio. Le foto sono quelle che aprono la nostra gallery qui sopra. Lui era appena arrivato a Hollywood,aver studiato ...

Robert De Niro doveva essere Creasy, Ricardo Darin doveva interpretare Miguel Manzano, mentre il ruolo di Rayburn spettava a, ma morì prima dell'inizio delle riprese. La realizzazione ...Nel film compare in un ruolo minore anche la sorella di, Jocelyn. Il regista George Englund esono stati nominati ai Golden Globe nel 1964. Il film è girato comunque in ...Una selezione dei ruoli più iconici e indimenticabili del grande Marlon Brando, attore che ha lavorato coi migliori registi della New Hollywood.“I rimpianti sono inutili nella vita. Tutto quello che abbiamo è adesso.” Chissà quali rimpianti avrà avuto questo colosso del cinema, forse il più influente attore di tutti i tempi, di certo uno dei ...