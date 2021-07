'Mario Draghi, il ritorno del Cavaliere Bianco', il nuovo libro di Roberto Napoletano (Di giovedì 1 luglio 2021) Mario Draghi 'semplificatore naturale' , in grado di separare 'la fuffa dalla sostanza'. Risolutore di problemi, che gode di immensa stima internazionale grazie ai suoi otto anni di perfetta ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 luglio 2021)'semplificatore naturale' , in grado di separare 'la fuffa dalla sostanza'. Risolutore di problemi, che gode di immensa stima internazionale grazie ai suoi otto anni di perfetta ...

Advertising

lucianonobili : “Quando soli contro tutti abbiamo chiuso l’esperienza del governo Conte, che non era in grado di risolvere i proble… - raffaellapaita : “Ieri Grillo ha detto che Conte è inadeguato. @ItaliaViva lo sostiene da tempo e per questo abbiamo fatto cadere qu… - RobertoBurioni : Non parlo mai di politica, ma faccio un'eccezione. Sono molto, molto, molto felice che in un momento così difficile… - Profilo3Marco : RT @bendellavedova: Mi ritrovo nelle parole di Draghi: l’Italia è uno stato laico, il parlamento è sovrano nella produzione delle norme, la… - MetaSociale : RT @Libero_official: '#Conte in cerca di vendetta, è stato fatto fuori da #Draghi. E qualcuno lo illude del fatto che un giorno sarà ancora… -