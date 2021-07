Mariglianella, tonnellata di alimenti in cattive condizioni: denunciato titolare di un bar-pizzeria (Di giovedì 1 luglio 2021) Mariglianella: scoperta una tonnellata di alimenti in cattive condizioni (alcuni con muffa) pronti alla vendita. Sequestro dei Carabinieri Forestali e denuncia per il titolare del bar-pizzeria. I Carabinieri della stazione forestale di Marigliano, nell’ambito di servizi mirati alla tutela della sicurezza alimentare, effettuati con la collaborazione dell’ASL locale, hanno controllato un bar/pizzeria di Mariglianella. Numerosi Leggi su 2anews (Di giovedì 1 luglio 2021): scoperta unadiin(alcuni con muffa) pronti alla vendita. Sequestro dei Carabinieri Forestali e denuncia per ildel bar-. I Carabinieri della stazione forestale di Marigliano, nell’ambito di servizi mirati alla tutela della sicurezza alimentare, effettuati con la collaborazione dell’ASL locale, hanno controllato un bar/di. Numerosi

Advertising

bassairpinia : MARIGLIANELLA: Pronta alla vendita una tonnellata di alimenti in cattive condizioni, alcuni con muffa. Alcuni prodo… - ilgiornalelocal : Sequestrata una tonnellata di alimenti in cattive condizioni Prodotti vicini scarichi fecale, altri con muffa...… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Sequestrati alimenti a Mariglianella: una tonnellata in cattive condizioni -… - fattidinapoli : Napoli: Mariglianella, sequestrata una tonnellata di alimenti in cattive condizioni con muff... -… -