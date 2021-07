Mare Monstrum, in Campania 11 reati al giorno. Legambiente: Infrazioni in Italia, + 6% rispetto all’anno scorso (Di giovedì 1 luglio 2021) I lunghi mesi di lockdown vissuti nel 2020 a causa del Covid-19 non hanno fermato l’aggressione criminale alle coste e ai mari della Campania: lo denuncia Legambiente con il dossier Mare Monstrum 2021. Vale a dire: “Oltre undici reati al giorno, nove Infrazioni per ogni km di costa. Un assalto alle coste campane con Campania a detenere il primato assoluto con 4.206 reati (il 18.9% del totale nazionale) spalmati lungo i suoi circa 470 chilometri di costa, 4.493 persone denunciate o arrestate e 1.627 sequestri pari. Nel dettaglio in aumento ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 luglio 2021) I lunghi mesi di lockdown vissuti nel 2020 a causa del Covid-19 non hanno fermato l’aggressione criminale alle coste e ai mari della: lo denunciacon il dossier2021. Vale a dire: “Oltre undicial, noveper ogni km di costa. Un assalto alle coste campane cona detenere il primato assoluto con 4.206(il 18.9% del totale nazionale) spalmati lungo i suoi circa 470 chilometri di costa, 4.493 persone denunciate o arrestate e 1.627 sequestri pari. Nel dettaglio in aumento ...

