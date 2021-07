Maradona | il riscatto di una città tramite lo sport | il ministro Lamorgese apre la mostra a Trentola Ducenta

(Di giovedì 1 luglio 2021) Sarà ildegli Interni, Luciana, lunedì 5 luglio alle 11, ad inaugurare la“Diego Armando: ildi unaattraverso lo”, allestita negli spazi del Centro Commerciale Jambo1 a(Caserta). “Una presenza importante e simbolica quella del responsabile del Viminale – sottolineano in una una nota gli organizzatori – chiamata a tagliare il nastro in una struttura confiscata alla criminalità organizzata”. Dopo l’inaugurazione, alle 14, si svolgerà una tavola rotonda dal tema “Il ...

Lunedì 5 luglio alle 11 (al pubblico aprirà alle 18) verrà inaugurata la mostra 'Diego Armando Maradona: il riscatto di una città attraverso lo sport', allestita negli spazi del Centro Commerciale Jambo1 a Trentola Ducenta (Ce). Sarà presente la ministra degli Interni Luciana Lamorgese.