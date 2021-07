Manchester United, Sancho in arrivo per 85 milioni di euro. Il Dortmund conferma (Di giovedì 1 luglio 2021) Jadon Sancho sarà un giocatore del Manchester United. Dopo le indiscrezioni fatte trapelare dalla stampa inglese, il Borussia Dortmund ha annunciato ufficialmente il raggiungimento dell’accordo con il club militante in Premier League. L’esterno d’attacco giallonero si recherà a Manchester e il costo del suo cartellino corrisponde a 85 milioni di euro, cifra promessa dai Red Devils alla società teutonica. “Non siamo contenti per i soldi che riceveremo, perché siamo tristi che stia andando via”. Le parole di Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Jadonsarà un giocatore del. Dopo le indiscrezioni fatte trapelare dalla stampa inglese, il Borussiaha annunciato ufficialmente il raggiungimento dell’accordo con il club militante in Premier League. L’esterno d’attacco giallonero si recherà ae il costo del suo cartellino corrisponde a 85di, cifra promessa dai Red Devils alla società teutonica. “Non siamo contenti per i soldi che riceveremo, perché siamo tristi che stia andando via”. Le parole di Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia ...

