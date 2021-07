Malika, non solo la Mercedes ma anche un cane da 2500 euro. Altro schiaffo ai buonisti (Di giovedì 1 luglio 2021) Non solo la Mercedes, ma anche un bulldog francese. Costo: 2500 euro. Si amplia il caso di Malika Chalhy, la giovane di Castelfiorentino cacciata da casa dalla propria famiglia perché lesbica. Dopo che la sua disavventura è venuta alla luce è partita una raccolta fondi per aiutarla, che ha raggiunto la cifra considerevole di 150mila euro. La scoperta dell’uso che la giovane ha fatto dei soldi ricevuti in segno di solidarietà in quanto vittima di omofobia ha suscitato non poche perplessità dando il via sui social a una sequela di critiche, soprattutto dopo che la ragazza ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 luglio 2021) Nonla, maun bulldog francese. Costo:. Si amplia il caso diChalhy, la giovane di Castelfiorentino cacciata da casa dalla propria famiglia perché lesbica. Dopo che la sua disavventura è venuta alla luce è partita una raccolta fondi per aiutarla, che ha raggiunto la cifra considerevole di 150mila. La scoperta dell’uso che la giovane ha fatto dei soldi ricevuti in segno di solidarietà in quanto vittima di omofobia ha suscitato non poche perplessità dando il via sui social a una sequela di critiche, soprattutto dopo che la ragazza ...

thetrueshade : Al semaforo in molti mi chiedono soldi in cambio di lavarmi il vetro e si indispettiscono perché dico “non ne ho” p… - NicolaPorro : Vi ricordate la vicenda di #Malika, cacciata di casa dalla famiglia musulmana perché lesbica? Ora pare che qualcosa… - riproviamo : RT @flayawa: La prossima volta invece di donare soldi ad una sconosciuta comprate da mangiare ad una famiglia in difficoltà del vostro quar… - Quoque_Tu_Brute : RT @NicolaPorro: Vi ricordate la vicenda di #Malika, cacciata di casa dalla famiglia musulmana perché lesbica? Ora pare che qualcosa non to… - rosaroccaforte : Per chi segue le vicende delle minorities in USA da anni,la storia di Malika non sorprende:decine e decine di attac… -