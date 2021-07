Malika, lesbica perseguitata o profittatrice? (Di giovedì 1 luglio 2021) Ve la ricordate Malika? La ragazza cacciata di casa dalla famiglia (musulmana) perché lesbica? Quella storiaccia, i media, ce l’hanno propinata praticamente a reti unificate, con tanto di ospitate televisive della malcapitata. E, a un certo punto, erano partite persino due raccolte fondi per aiutare una giovanissima ragazza, ormai senza famiglia, a rifarsi una vita. Ma adesso, su quella colletta, si stagliano ombre imbarazzanti. A rivelare che qualcosa non va è stata proprio una delle giornaliste che avevano (giustamente) deplorato la persecuzione omofoba subita da Malika. In un’intervista uscita su Tpi, Selvaggia Lucarelli ha chiesto ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 1 luglio 2021) Ve la ricordate? La ragazza cacciata di casa dalla famiglia (musulmana) perché? Quella storiaccia, i media, ce l’hanno propinata praticamente a reti unificate, con tanto di ospitate televisive della malcapitata. E, a un certo punto, erano partite persino due raccolte fondi per aiutare una giovanissima ragazza, ormai senza famiglia, a rifarsi una vita. Ma adesso, su quella colletta, si stagliano ombre imbarazzanti. A rivelare che qualcosa non va è stata proprio una delle giornaliste che avevano (giustamente) deplorato la persecuzione omofoba subita da. In un’intervista uscita su Tpi, Selvaggia Lucarelli ha chiesto ...

Advertising

Open_gol : La ragazza cacciata di casa dalla famiglia perché lesbica nei guai per come ha speso i soldi donati nei mesi scorsi - Arietebelga : RT @LaFranci27: La ragazza cacciata dalla famiglia perchè lesbica, i servizi strappalacrime in TV, lo sconcerto dei politici, l'indignazion… - DrApocalypse : a questo porta la gogna social. A un volto Rai che si dice 'schifata' e arriva addirittura a 'dubitare' della stori… - Mirith_ : #malika Non prendetevela con lei, non ha fatto altro che dichiarare di essere lesbica e maltrattata. Se avesse dich… - ANCAFEBIA : RT @HoaraBorselli: Breve storia triste: Lesbica, musulmana, in conflitto con i suoi Iban….. Fate presto che dopo la Mercedes, ha visto un… -