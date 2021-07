Malika e la raccolta fondi | La Mercedes e il bulldog da 2500 euro sono beni necessari

(Di giovedì 1 luglio 2021) “Scrivo questo post perché sento di dovervi queste parole e delle scuse”, inizia così il post diChalhy, la ragazza di Castelfiorentino cacciata da casa dalla propria famiglia perché lesbica per la quale erano state organizzate due raccolte, da 140mila. Le polemiche si scatenate dopo che la giovane è stata colta in una story su Instagram alla guida di una, auto che ha acquistato con quei. Sui social si difende: “Quest’auto fa parte della ricostruzione della mia vita”. E ilfrancese acquistato a? “Devo ...

"Non ho comprato un'auto di lusso a vostre spese". Si difendeChalhy, la 22enne toscana cacciata di casa ad aprile dopo aver confessato alla famiglia di ...grazie ai soldi destinati alla...... la ragazza di Castelfiorentino buttata fuori di casa perché lesbica e innamorata di un altra donna Argomenti trattatiChalky: chi è?Chalky: lafondiChalky: cosa ...Si tratta della giovane 22enne che era stata cacciata da casa dai suoi genitori perché omosessuale. La giovane in questi mesi ha ricevuto tanto aiuto a livello economico e ha detto di essersi voluta " ...«Volevo togliermi uno sfizio. Con i soldi della raccolta fondi ho preso casa in affitto a Milano e ho comprato dei vestiti» così Malika Chalhy.