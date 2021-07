Malika e la polemica sulla raccolta fondi: "La Mercedes? Volevo togliermi uno sfizio" (Di giovedì 1 luglio 2021) “Ho 22 anni e Volevo togliermi uno sfizio, mi sono comprata una bella macchina, potevo comprarmi un’utilitaria e non l’ho fatto”. Così Malika Chalhy, la giovane di Castelfiorentino cacciata da casa dalla propria famiglia perché lesbica, ha risposto in un’intervista di Selvaggia Lucarelli pubblicata su Tpi.it, dopo che, in una storia postata su Instagram, era stata ripresa alla guida di una Mercedes, appena uscita dalla concessionaria. Un post che ha generato perplessità sui social dopo che per aiutare la ragazza a vivere lontano dalla famiglia erano state lanciate raccolte fondi che avevano ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 1 luglio 2021) “Ho 22 anni euno, mi sono comprata una bella macchina, potevo comprarmi un’utilitaria e non l’ho fatto”. CosìChalhy, la giovane di Castelfiorentino cacciata da casa dalla propria famiglia perché lesbica, ha risposto in un’intervista di Selvaggia Lucarelli pubblicata su Tpi.it, dopo che, in una storia postata su Instagram, era stata ripresa alla guida di una, appena uscita dalla concessionaria. Un post che ha generato perplessità sui social dopo che per aiutare la ragazza a vivere lontano dalla famiglia erano state lanciate raccolteche avevano ...

Advertising

repubblica : Malika, polemica sulla raccolta fondi: 'Mi sono comprata una bella macchina' - Open_gol : La ragazza cacciata di casa dalla famiglia perché lesbica nei guai per come ha speso i soldi donati nei mesi scorsi - chiarabarbagli : Madò, io pensavo a Malika Ayane ! Da stamattina eh? Per forza non capivo la polemica sulla Mercedes. Quanto sono deficiente. - Mau_Zaccaria : RT @repubblica: Malika, polemica sulla raccolta fondi: 'Mi sono comprata una bella macchina' - Anna302478978 : RT @repubblica: Malika, polemica sulla raccolta fondi: 'Mi sono comprata una bella macchina' -