Malika e la Mercedes: così ha fatto fessi i buonisti e ridicolizzato le istanze Lgbt (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug — Il furbo, senza minchione, non riesce a campare: si può riassumere così la vicenda di Malika, ragazza immagine del ddl Zan vincitrice della lotteria degli stupidi meglio nota come «raccolta fondi per aiutare una povera lesbica perseguitata a rifarsi una vita». Malika si compra il Mercedes e la sinistra impazzisce E come rivelato da Selvaggia Lucarelli, la nostra Malika furba lo è stata tanto: cacciata di casa dai genitori musulmani a causa del proprio orientamento sessuale, con la valanga di soldi donati da decine di migliaia di boccaloni (140mila euro raccolti in due campagne di donazioni) ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug — Il furbo, senza minchione, non riesce a campare: si può riassumerela vicenda di, ragazza immagine del ddl Zan vincitrice della lotteria degli stupidi meglio nota come «raccolta fondi per aiutare una povera lesbica perseguitata a rifarsi una vita».si compra ile la sinistra impazzisce E come rivelato da Selvaggia Lucarelli, la nostrafurba lo è stata tanto: cacciata di casa dai genitori musulmani a causa del proprio orientamento sessuale, con la valanga di soldi donati da decine di migliaia di boccaloni (140mila euro raccolti in due campagne di donazioni) ...

stanzaselvaggia : “Ho mentito, sì: con i soldi della raccolta fondi mi sono comprata anche una Mercedes, a 22 anni, volevo togliermi… - tpi : “Con i soldi della raccolta fondi ho comprato una Mercedes, è vero”. #malika - Corriere : Malika e la raccolta fondi: «Mi sono comprata una Mercedes, volevo togliermi uno sfizio» - deviIyeon : ma quella malika la ragazza lesbica etc che si compra una mercedes con i soldi della raccolta fondi ? ?? la gente ti… - nieddupierpaolo : RT @itsloveforhaz: Onestamente mi girano un po’ i coglioni. Io ho donato e sono una studentessa, non ho un lavoro, anche se non ho fatto un… -