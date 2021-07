Malika | dopo la Mercedes spunta il cane da 2 500 euro “E’ un bene di prima necessità”

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug — A metà maggio la «perseguitata»avrebbe sborsato la modica cifra di 2.470per l’acquisto di unfrench bulldog di razza purissima presso un blasonatissimo allevamento. Ci pare giusto: sullaclasse A mica ci puoi far salire un bastardino. E’ ciò che rivela una scatenatissima Selvaggia Lucarelli nell’ultimo capitolo della sua recente crociata mediatica controChakly. La 21enne, balzata agli onori della cronaca per essere stata cacciata di casa dai genitori di religioni musulmana perché lesbica, si sarebbe arricchita con due raccolte fondi da 140mila ...

Ultime Notizie dalla rete : Malika dopo

Chalhy, polemica per la Mercedes comprata con i soldi della raccolta fondi: le scuse della ragazzaè stata umiliataaver fatto coming out e ripudiata dai suoi stessi familiari. Lei ...... soprattutto, perché quando il cane ha avuto lievi problemi di salute poco temponon aveva voluto metterlo in contatto col suo veterinario. "Pretendeva una strana riservatezza, era come ...Nelle scorse ore è arrivato il post della ragazza di Castelfiorentino per fare chiarezza sulla vicenda delle donazioni ...Malika Chalky era stata cacciata da casa dai suoi genitori perché lesbica e fidanzata con un'altra donna. Cosa sta succedendo adesso alla ragazza?