Malika, coi soldi della beneficenza si compra (anche) una Mercedes. Poi si scusa (Di giovedì 1 luglio 2021) Dalla beneficenza agli insulti, nel giro di pochi mesi. Malika Chalhy, la ragazza cacciata di casa dalla propria famiglia perché lesbica, è finita al centro di una feroce polemica. La storia della giovane ha commosso l’Italia, tanto che la raccolta fondi in suo aiuto ha raggiunto quasi 200mila euro. soldi che le hanno permesso di rifarsi una vita. Ma anche una Mercedes. La 22enne, dopo una storia su Instagram che la vedeva alla guida della macchina, ha prima negato fosse la sua, per poi ammetterlo in un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli. Da lì il finimondo: ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021) Dallaagli insulti, nel giro di pochi mesi.Chalhy, la ragazza cacciata di casa dalla propria famiglia perché lesbica, è finita al centro di una feroce polemica. La storiagiovane ha commosso l’Italia, tanto che la raccolta fondi in suo aiuto ha raggiunto quasi 200mila euro.che le hanno permesso di rifarsi una vita. Mauna. La 22enne, dopo una storia su Instagram che la vedeva alla guidamacchina, ha prima negato fosse la sua, per poi ammetterlo in un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli. Da lì il finimondo: ...

