Malika, chi è la ragazza lesbica cacciata di casa? Età, fidanzata, genitori, raccolta fondi, Instagram (Di giovedì 1 luglio 2021) Malika Chalhy è una ragazza lesbica al centro dell’attenzione mediatica per il suo doloroso coming out dello scorso gennaio, a seguito del quale i genitori l’hanno brutalmente cacciata di casa ricoprendola di insulti come si è potuto vedere e sentire nel video virale pubblicato sui social dalla giovane. Da quel momento Malika riceve piena solidarietà... Leggi su donnapop (Di giovedì 1 luglio 2021)Chalhy è unaal centro dell’attenzione mediatica per il suo doloroso coming out dello scorso gennaio, a seguito del quale il’hanno brutalmentediricoprendola di insulti come si è potuto vedere e sentire nel video virale pubblicato sui social dalla giovane. Da quel momentoriceve piena solidarietà...

Advertising

SimoneCosimi : Il problema non è Malika Chalhy che si compra la Mercedes (direi usata, visto il prezzo) coi soldi di chi voleva ai… - RiccardoDeias : @JosephIsola1 @NicolaPorro Odio chi fa la morale e il politically correct! Quello che non riesco a capire è come si… - Davide21314 : E ora chi cazzo è Malika - Luci_Lucia_ : #Malika Anche una macchina da 10 mila Euro sarebbe andata bene per vivere. Purtroppo chi ne ha veramente bisogno no… - SorbaroMarco : RT @AdrianoScianca: Per me #Malika è un'eroina dei nostri tempi. Disprezzo chi sfrutta i sempliciotti o gli anziani, ma spremere i boccalon… -