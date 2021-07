(Di giovedì 1 luglio 2021) A distanza di alcune ore dal polverone che si è sollevato dopo l’inchiesta di Selvaggia Lucarelli su, la ragazza venutaribalta della cronaca per essere stata cacciata di casa dsua famiglia perchè lesbica, la 22enne rompe il silenzio.interviene dopo la polemica maè... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Dopo le critiche indirizzate a, la giovane si è scusata: "Dovevo essere chiara da subito. Però non penso di aver fatto del male a qualcuno". Argomenti trattati, polemica per la Mercedes comprata con i ..."su di me cose false"/ Lucarelli "cumulo di bugie", Parpiglia "vomito" Quindi De Palo spiega nel dettaglio il primo traguardo ottenuto dalle famiglie con il nuovo assegno unico: "Oggi ...Malika Chalky era stata cacciata da casa dai suoi genitori perché lesbica e fidanzata con un'altra donna. Cosa sta succedendo adesso alla ragazza?Malika Chalhy: oltre alla Mercedes anche un cane da 2.500 euro, spuntano altri dettagli choc, l'inchiesta di Selvaggia Lucarelli.