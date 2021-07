Malika Chalhy | non solo la Mercedes | cosa ha comprato con i soldi della raccolta fondi

Advertising

Ori254 : RT @PPicerni: Malika Chalhy, la Mercedes e le bugie: “Chiedo scusa, sto ricevendo una valanga di messaggi d’odio' - Sercit1 : RT @autocostruttore: Malika Chalhy cacciata di casa perché lesbica, compra un Mecedes con i soldi della raccolta fondi. 'si, ho mentito, a… - RominaLa_Mantia : Malika Chalhy, la ragazza cacciata dalla famiglia perché lesbica, è finalmente riuscita a dimostrare al mondo inter… - cinemavenezia78 : RT @Massimo_Balss: #Malika e gli sfizi con le donazioni di benefattori. Grazie a @stanzaselvaggia per aver ribadito l'importanza del giorn… - Informazioneli5 : RT @Massimo_Balss: #Malika e gli sfizi con le donazioni di benefattori. Grazie a @stanzaselvaggia per aver ribadito l'importanza del giorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Malika Chalhy

"MERCEDES E CANE BENI NECESSARI"/ "Preso anche un Bulldog da 2500 euro" NICOLA FRANGIONE, A TORSO NUDO DURANTE IL G20 A MATERA: 'INSEGNAVO INGLESE...' Durante il suo intervento a Radio ..."Non ho comprato un'auto di lusso a vostre spese". Si difende, la 22enne toscana cacciata di casa ad aprile dopo aver confessato alla famiglia di essere omosessuale. Il 30 giugno la ragazza era finita nella bufera per aver raccontato in un'...Malika Chalhy, la giovane che aveva raccontato di essere stata cacciata di casa perché aveva rivelato di amare una donna, ha ammesso di avere comprato una Mercedes con i soldi della raccolta fondi.Rosalinda Cannavò si sfoga duramente sui social: “Stento a crederci e mi dici che non è possibile” Nelle ultime ore sta facendo molto discutere alcune ...