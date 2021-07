Malika blocca i commenti e la possibilità di risposta alle sue IGstories

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 1 luglio 2021) A questa mattina risale l’esplosione del polverone che riguardaChaly, la ragazza cacciata di casa dai genitori qualche mese fa perché omosessuale, in un paesino della provincia di Firenze. Dopo essere finita in tendenza su Twitter nella categoria di «passione automobilistica», la storia disi è dispiegata nei vari social network attraverso la voce di utenti comuni ma anche di persone coinvolte nella vicenda, in maniera diretta o indiretta, e potenziali conoscitori di altri retroscena ancora della storia. LEGGI ANCHE > Ma Twitter che classifica come «passione automobilistica» l’hashtag #? La storia di ...