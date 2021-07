Malamovida e risse: il sindaco di Lecco vieta l'alcol (Di giovedì 1 luglio 2021) Lecco, 1 luglio 2021 " Contro la Malamovida , le risse e le aggressioni a Lecco il sindaco vieta la vendita di alcol d'asporto e il consumo all'aperto. Fino al 2 agosto dalle 19 fino alle 5 nelle zone ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 1 luglio 2021), 1 luglio 2021 " Contro la, lee le aggressioni ailla vendita did'asporto e il consumo all'aperto. Fino al 2 agosto dalle 19 fino alle 5 nelle zone ...

Malamovida a Lido: divieto di alcol in strada nei weekend Obiettivo contenere i fenomeni di risse e disordini avvenuti sulla Passeggiata nelle ultime sere. Il provvedimento, valido dal 1° luglio al 15 settembre, introduce il divieto di vendita di alcolici e ...

Malamovida, piazza Bologna di nuovo sotto assedio tra alcol, risse e immondizia Corriere Roma “Le ragazzine in shorts istigano le risse”. Bufera sul consigliere Fdi: “Dimissioni” Hanno suscitato forte indignazione queste parole, pronunciate dal Consigliere di Fratelli d'Italia Marco Dondolini nel Consiglio comunale di Viareggio di mercoledì pomeriggio. Presentata una mozione s ...

