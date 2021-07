Maison Halaby | l’atelier che offre champagne per brindare a un incontro

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 1 luglio 2021) Non si tratta dell’ennesimo stilista che firma la capsule di un pastry chef, né di una casa di moda che brandizza il packaging per una pasticceria, possibilmente a tema grande lievitato delle feste. Questa è, in verità, la romantica storia di un artista che ha imparato a riprodurre golosi dessert come fosse un professionista del dolce, un creativo del Medio Oriente affascinato da Roma e dall’Italia tutta che racconta le sue creazioni in ambito couture attraverso un caleidoscopio di peccati di gola offerto ai suoi avventori in transito. Ceci n’est pas une boutique. Come nell’intento di Magritte, dal’abito non fa il monaco, così al civico 21 ...