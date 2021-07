Mager-Kyrgios in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di giovedì 1 luglio 2021) Gianluca Mager oggi sfida Nick Kyrgios al secondo turno di Wimbledon 2021. Impegno proibitivo per l’azzurro, subito in campo dopo la bella vittoria contro Londero. Mager affronta uno degli avversari più imprevedibili e talentuosi nel circuito e la superficie non gioca certo a suo favore. Tuttavia Gianluca ha dimostrato di poter essere un giocatore pericolosa anche fuori dalla sua amata terra battuta e proverà a giocarsi le sue carte. E’ inevitabile, però, che i favori del pronostico siano per l’australiano. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena giovedì ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Gianlucasfida Nickal secondo turno di. Impegno proibitivo per l’azzurro, subito in campo dopo la bella vittoria contro Londero.affronta uno degli avversari più imprevedibili e talentuosi nel circuito e la superficie non gioca certo a suo favore. Tuttavia Gianluca ha dimostrato di poter essere un giocatore pericolosa anche fuori dalla sua amata terra battuta e proverà a giocarsi le sue carte. E’ inevitabile, però, che i favori del pronostico siano per l’australiano. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena giovedì ...

Advertising

AirForgi1 : (5/5) KYRGIOS vs MAGER Nick dopo la leggendaria gara con Humbert ha sulla carta un impegno più facile. Mager ha gio… - apicella57 : RT @GeorgeSpalluto: Vai Gianluca. 1^ partita su erba ed è subito vittoria per Mager. Battuto Londero 76 60 46 63. Al prossimo turno il vinc… - RivieraSportit : Tennis. Fognini approda al terzo turno. Mager chiude la pratica Londero e aspetta Kyrgios - SvSport1 : Tennis. Fognini approda al terzo turno. Mager chiude la pratica Londero e aspetta Kyrgios - paoloangeloRF : RT @GeorgeSpalluto: Vai Gianluca. 1^ partita su erba ed è subito vittoria per Mager. Battuto Londero 76 60 46 63. Al prossimo turno il vinc… -