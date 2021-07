Macrowine | il punto sulla ricerca vitienologica | esito convegno

(Di giovedì 1 luglio 2021) Cala il sipario sull’ evento digitale organizzato da Fondazione Edmund Mach, Università degli Studi di Verona e dall’Università degli Studi di Torino Chiude con un bilancio più che positivo l’ottava edizione di, l’evento di riferimento mondiale per lascientifica nel settore vitivinicolo organizzato da Fondazione Edmund Mach, Università degli Studi di Verona e dall’Università degli Studi di Torino. Un grande successo di partecipazione: dal 23 al 30 giugno 428 delegati di 23 paesi sono stati impegnati in 10 sessioni live della durata complessiva di 20 ore, ospitando i risultati più originali ed innovativi ottenuti dai centri di ...

