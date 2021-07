Macron preoccupato: 'Vedo la società razzializzarsi gradualmente' (Di giovedì 1 luglio 2021) Il presidente francese, Emmanuel Macron, è preoccupato dal fenomeno della razzializzazione della società francese e non solo, scagliandosi contro le teorie intersezionali, rese popolari dalla sinistra ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 luglio 2021) Il presidente francese, Emmanuel, èdal fenomeno della razzializzazione dellafrancese e non solo, scagliandosi contro le teorie intersezionali, rese popolari dalla sinistra ...

Ceferin non ascolta, Boris vede i Draghi Resta agli atti che mentre il mondo della politica europea osserva preoccupato la risalita dei ... o, solo per questa volta, ci accontenteremmo anche dello champagne di Macron.

Francia, elezioni regionali: Marine Le Pen non ottiene nessuna regione Ai seggi il presidente francese, Emmanuel Macron, e la leader dell’estrema destra, Marine Le Pen Esito ancora incerto in alcune delle 13 regioni al ballottaggio, preoccupa l’astensionismo. Esito ancor ...

